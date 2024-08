Scoperta Torriani: il giudizio di Tuttosport dopo l'amichevole con il Real

Non c'è solo Mattia Liberali, anche il giovane portiere classe 2005 Lorenzo Torriani sta sfruttando al meglio le sue carte in tournée con la prima squadra e si sta mettendo in mostra. L'estremo difensore si è guadagnato il posto da titolare dell'estate dopo l'infortunio di Marco Sportiello e non ha deluso la fiducia di Fonseca, dimostrando non solo grande qualità tra i pali ma anche ottime qualità con i piedi.

Questa la pagella di Tuttosport per Lorenzo Torriani dopo il Real Madrid: "Se pure Re Carlo (Ancelotti) d’Europa a fine gara lo promuove a pieni voti, chi siamo noi per non celebrarlo? Ormai del portiere a sorpresa dell’estate milanista è stato detto un po’ tutto, però lo ripetiamo: qualche mese fa faceva era la terza scelta in Primavera, ora rischia di finire a fare il terzo in prima squadra, con notevole upgrade. Il fatto è che continua a fare parate decisive, stavolta su Álvaro Rodríguez, un intervento che ha salvato il risultato a pochi minuti dalla fine. Di conseguenza, continua a convincere, a confermarsi e a far parlare di sè. Bravo".