Scout del Napoli in Belgio per seguire De Ketelaere e Lang

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come si legge sulle colonne del Corriere dello Sport, gli scout del Napoli sono spesso volati in Belgio per seguire due giovani che da tempo sono sul taccuino di Giuntoli. Il primo è Charles De Ketelaere, 21 anni, arrivato a 17 reti in stagione con la maglia del Bruges e seguito da tutti i grandi club europei. L'altro nome, sempre in forza al Bruges, è quello di Noa Lang, esterno offensivo classe '99 autore di 8 reti in stagione.