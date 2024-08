Scuffet-Milan, Demicheli: "E' lui il portiere scelto dai rossoneri, al momento manca ancora l'accordo con il Cagliari"

In merito alle ultime notizie del mercato rossonero in questa sessione estiva, è intervenuto così il giornalista e opinionista Marco Demicheli, facendo quindi il punto sulle trattative che vedono al momento impegnata la dirigenza milanista, in particolare il reparto portieri con Sportiello al momento out per uno sfortunato infortunio alla mano.

Demicheli a Sky Sport: "Il Milan prosegue con le sue trattative, sta per completare l'affare Emerson Royal mentre per quanto riguarda Fofana si avanza lentamente, c'è l'accordo tra il francese e i rossoneri ma manca quello con il Monaco. Il punto sul portiere, è Scuffet il portiere che il Milan ha scelto dopo lo sfortunato infortunio di Sportiello, al momento non c'è ancora l'accordo con il Cagliari ".