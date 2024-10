Se Bologna-Milan venisse rinviata definitivamente, la prima data certa per il recupero è il 3 aprile 2025

Si continua a parlare in merito a dove e quando giocare la sfida tra Bologna e Milan, con l'ipotesi rinvio che è ancora minimamente in piedi, ma il problema legato al calendario fitto rappresenta un ostacolo quasi insormontabile. Contando la possibilità che almeno una delle due squadra vada ai playoff di Champions League, dopo la fase a girone unico, e vedendo che entrambe hanno già una gara che verrà rinviata a causa della Supercoppa Italiana, si nota come la prima data utile, se si verificasse tutto questo, sarebbe il 3 aprile 2025, una cosa davvero clamorosa.

Il dettaglio.

29 ottobre: Milan-Napoli e Cagliari-Bologna

2 novembre: Monza-Milan e Bologna-Lecce

5-6 novembre: Champions League

9 novembre: Cagliari-Milan

10 novembre: Roma-Bologna

Pausa per le nazionali

23 novembre: Milan-Juventus

24 novembre: Lazio-Bologna

25-26 novembre: Champions League

30 novembre: Milan-Empoli e Bologna-Venezia

3 dicembre: Coppa Italia

6 dicembre: Atalanta-Milan

7 dicembre: Juventus-Bologna

11 dicembre: Champions League

15 dicembre: Milan-Genoa e Bologna-Fiorentina

20 dicembre: Verona-Milan

21 dicembre: Torino-Bologna

29 dicembre: Milan-Roma

30 dicembre: Bologna-Hellas Verona

3 gennaio: Juventus-Milan, ore 19 – Supercoppa Italiana

Data da definire: Como-Milan e Inter-Bologna recupero della 19° giornata

12 gennaio: Milan-Cagliari e Bologna-Roma

18 gennaio: Juventus-Milan e Bologna-Monza (giornata pre Champions League)

21 gennaio: Champions League

26 gennaio: Milan-Parma e Empoli-Bologna

2 febbraio: Milan-Inter e Bologna-Como

5 febbraio: eventuale Quarto di finale di Coppa Italia

9 febbraio: Empoli-Milan e Lecce-Bologna

11-12 febbraio: eventuale andata degli spareggi di Champions League

16 febbraio: Milan-Verona e Bologna-Torino

18-19 febbraio: eventuale ritorno degli spareggi di Champions League

23 febbraio: Torino-Milan e Parma-Bologna

26 febbraio: eventuale Quarto di finale di Coppa Italia

2 marzo: Milan-Lazio e Bologna-Cagliari

4-5 marzo: eventuale ottavo di finale di Champions League

9 marzo: Lecce-Milan e Verona-Bologna

11-12 marzo: eventuale ritorno di finale di Champions League

16 marzo: Milan-Como e Bologna-Lazio

Pausa per le nazionali

30 marzo: Napoli-Milan e Venezia-Bologna

3 aprile: prima data utile

8-9 aprile e 15-16 aprile: eventuali quarti di finale di Champions League