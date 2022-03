Sebastiano Rossi: "Milan in crescita. Scudetto? Tifo per i rossoneri"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dalle colonne di Tuttosport, Sebastiano Rossi ha parlato così del Milan: "Favorito per lo scudetto? Con il prossimo turno, potrebbe davvero diventarlo. Io faccio gli scongiuri, perché tifo per i rossoneri. Di certo il Milan è una squadra in crescita, in quello che come è ben noto è il periodo decisivo della stagione. Se analizziamo anche l’anno scorso, i rossoneri sono caduti proprio in questo periodo, pagandolo a caro prezzo. Se facciamo gli scongiuri va bene tutto, però il Milan anche nella passata stagione aveva fatto bene. Di certo non era andata male, aveva soltanto pagato un po’ di inesperienza".