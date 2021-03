Seedorf: "Calhanoglu ha tanto talento, bisogna dare tempo ai giocatori"

Clarence Seedorf, in collegamento a Sky Sport, ha detto la sua su Calhanoglu, giocatore che condivide il suo stesso numero di maglia quando era al Milan: "Ha tanto talento, quando continui a paragonare i calciatori a quelli del passato diventa sempre più un peso che un aiuto. L'ho visto fare la differenza per tanti mesi, forse non è ancora decisivo come i grandi, ma bisogna dare tempo a questi giocatori di confermarsi nel tempo. Il Milan può fare un passo importante in Europa se riuscisse a battere un club così importante".