Seedorf: "Morata è importante: dà intensità che trasmette anche agli altri"

Il Milan si gioca il suo futuro in Champions League questa sera in casa contro il Girona: tra questa partita e l'ultima settimana prossima in casa della Dinamo Zagabria, i rossoneri si giocano l'accesso diretto agli ottavi di finale della massima competizione europea. Ospite a bordocampo sulle frequenze di Amazon Prime Video, l'ex calciatore Clarence Seedorf si è espresso così sul club rossonero.

Le parole di Clarence Seedorf sull'importanza di Alvaro Morata per il Milan: "Morata, so che tante volte viene criticato che sta poco in area ma è un giocatore importante: dà quella intensità che trasmette anche agli altri. È un leader in campo, come anche nello spogliatoio, e non molla mai: in campo mette sicuramente la cattiveria agonistica".