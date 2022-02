Segrate tra le ipotesi per il nuovo stadio, il sindaco: "Non ci interessa"

MilanNews.it

Il sindaco di Segrate Paolo Micheli, intervenuto sul proprio profilo Facebook, ha detto la sua sul nuovo stadio di Milano a Segrate: "No, grazie. Saremmo tutti molto contenti se Ibrahimovic venisse ad abitare a Segrate e se lo vedessimo fare allenamento insieme a Lautaro per i sentieri del Centroparco. Ma alla possibilità, riapparsa tra le notizie di oggi, dello spostamento a Segrate dello stadio del Milan e dell’Inter dico francamente: “No grazie. Proprio no". L’area interessata è ovviamente l’area Westfield. I tempi di realizzazione del mega centro commerciale sono stati allungati dalla pandemia e forse ora di nuovo rallentati dalla folle invasione dell’Ucraina. Qualora questa ipotesi dovesse intiepidirsi, l’arrivo qui a Segrate del “nuovo San Siro” non è certo quello che vogliamo per la nostra città. Magari un nuovo moderno polo universitario di cui Milano ha bisogno o centri di ricerca proiettati verso il futuro: queste sono le nostre eventuali opzioni. L’invasione, due o più volte alla settimana di ottantamila tifosi, con tutto il rispetto per le grandissime squadre milanese e le loro tifoserie, no, non ci interessa proprio"