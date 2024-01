Semifinale tra milanisti agli Australian Open. Il Milan: "Bravo Djokovic per il torneo e complimenti a Sinner per una nuova grande impresa"

Una semifinale tutta milanista è andata in scena nella notte italiana tra Novak Djokovic, numero uno al mondo e detentore del torneo, e Jannik Sinner. A vincere è stato il tennista italiano in quattro set con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-7, 6-3. Sinner conquista così la sua prima finale in un torneo del Grande Slam e diventa il primo italiano nella storia a raggiungere questo traguardo nel torneo australiano.

Il Milan, attraverso X, ha pubblicato un post per celebrare questi due campioni e grandi tifosi milanisti: "Che match, che orgoglio. Bravo Djokovic per il torneo e complimenti a Sinner per una nuova grande impresa".