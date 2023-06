Senza Ibra si riparte da zero? Pioli: "Non sarà semplice ripartire senza di lui, ma non sono i più i ragazzi che aveva trovato nel 2020"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Senza Ibra si riparte da zero? Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato così: "Zlatan è così bravo da rendere tutti così pronti per essere squadra anche senza di lui, gli va dato grande merito. Non sono più i ragazzini che aveva trovato nel 2020, ma persone mature, con esperienze negative e positive.. Non sarà semplice ripartire senza di lui".