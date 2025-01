Serafini: "C'è rabbia più che delusione, perché questa è una partita da vincere"

Nel post partita di Milan-Cagliari, Luca Serafini è intervenuto negli studi di Milan TV per commentare il pareggio della formazione di Sergio Conceiçao contro i sardi. Questo il suo pensiero:

"C'è della rabbia, perché era una partita che potevi vincere, anche bene. Stavi vincendo. Hai regalato al Cagliari l'unica opportunità del secondo tempo, non ce n'è stata un'altra. Dopo una fatica come questa, abbattere già il muro, trovarti in vantaggio e regalare il pareggio così, è una cosa che moralmente pesa. Non possiamo neanche parlare di stanchezza, perché la squadra ci ha provato fino al 95'. Non è stata fortunata, non è stata lucida, qualcosina ovviamente è mancato, però onestamente hai preso un palo ed una traversa, tante occasioni sprecate. E quando sprechi l'impossibile così diventa dura.

Anche alla fine, al 95esimo, c'è una punizione dal limite, un bel tiro di Theo Hernandez. Lì basta un'impercettibile deviazione, e invece il tiro arriva potente ma centrale e lo para il portiere del Cagliari. C'è rabbia più che delusione, perché questa è una partita da vincere, vinta, e lasciare sul campo 4 punti su 6 al Cagliari. Brucia, pesa ancora. Una classifica che si muove e che avevi l'opportunità di accorciare, ma bisogna andare avanti perché la rivoluzione di Conceiçao è appena cominciata".