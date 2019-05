Serafini: "Gli episodi di Bakayoko, Kessie-Biglia e della maglia di Acerbi hanno fatto scricchiolare la credibilità di Gattuso"

Luca Serafini ha parlato di Bakayoko a Milan Tv: “Il fatto è che lui è recidivo purtroppo. Se Seedorf per scambiarsi in un derby ci ha messo tre minuti puoi arrabbiarti ma la gestisci in un modo. Bakayoko che è al Milan da sei mesi in prestito ha toppato in due o tre occasioni. Visto che questi episodi stupidi si ripetono, quello di Biglia e Kessie, della maglia di Acerbi, si sono sommati ai risultati negativi della squadra e hanno fatto scricchiolare la credibilità di Gattuso perchè spesso parla di gruppo e poi succedono tante cose. Puoi perdonare una volta o due queste cose ma alla terza basta”