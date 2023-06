Serafini: "Ibrahimovic sarebbe ideale come team manager, ma soltanto nel Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Luca Serafini, giornalista, ha rilasciato un'intervista al canale YouTube di Carlo Pellegatti soffermandosi di un possibile futuro di Zlatan Ibrahimovic come dirigente o membro dello staff nel Milan: "Nel modello sportivo americano, la figura del team manager non esiste così come uella del direttore sportivo. Ibrahimovic è ambizioso, ha bisogno di programmi e di strategie secondo le sue esigenze. Mi stupirebbe in questo momento. Il suo ruolo ideale, solo nel Milan, sarebbe stato quello di team manager. Ma voglio bene a Romeo e non voglio togliergli il lavoro. Se la società sostiene che Pioli non abbia bisogno di una figura così ne dovrà fare a meno".