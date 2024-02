Serafini: "Il disegnatore può inventarsi qualsiasi cosa: regolamento del calcio da cartoni animati"

vedi letture

Luca Serafini, giornalista di fede rossonera, si è così espresso su X commentando l'assurda direzione di gara di Daniele Orsato: "Il regolamento del calcio è diventato un soggetto per cartoni animati. Il disegnatore può inventarsi qualsiasi cosa, in qualsiasi situazione, in ogni momento… anche solo per divertimento proprio".