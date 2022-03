Serafini: "Il Milan per convincere gli scettici deve vincere qualcosa"

MilanNews.it

Luca Serafini, nel salotto dell’Inferno del Lunedì in onda su Milan TV, ha dichiarato: “Il Milan per convincere gli scettici deve vincere qualcosa, nonostante sia da due anni che sta facendo grandissime cose. È strano che alcuni non considerino il Milan per lo scudetto. C’è qualcuno che tiene in corsa la Juventus o addirittura l’Atalanta e non il Milan. Questa cosa si può cambiare solo se si vince un trofeo”.