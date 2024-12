Serafini: "In un altro contesto questa partita farebbe imprecare, in questo è insufficiente"

vedi letture

Luca Serafini è intervenuto nel post gara di Milan-Genoa, finita 0-0 e che ha lasciato un risultato molto deludente. Il giornalista di fede rossonera, ospite di Milan Tv, ha parlato così e ha commentato così la gara di San Siro.

Le parole di Serafini sulla sfida: "La cosa migliore è stata sicuramente JImenez, il migliore dei rossoneri. Estrapolando la partita dal periodo storico molto negativo, è mancato il gol per lucidità e un pizzico di sfortuna: traversa, deviazioni, errori inaspettati, Leali premiato come migliore in campo, qualche prestazione sottotono, due episodi molto dubbi in area nel primo tempo. In un contesto diverso la partita farebbe imprecare: in questo contesto però è insufficiente, ci sono tante prestazioni sottotono. Serve il guizzo e il coraggio di fare la giocata, non solo per il gusto di farla. Rimane il rammarico, era un’occasione per accorciare un po’ e invece la zona Champions si allontana e si popola di concorrenti".