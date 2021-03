Serafini: "In un anno il Milan ha costruito il futuro"

Intervenuto durante "Tutti Convocati" su Radio 24, il giornalista Luca Serafini ha parlato così della programmazione necessaria per il futuro del Milan: "In un anno il Milan ha costruito il futuro. Nella prossima sessione di mercato avrà bisogno di due innesti. I rossoneri hanno giocato per mesi in emergenza tra Covid e infortuni. Le difficoltà sono iniziate quando sono rientrati tutti".