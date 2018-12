Serafini: "Milan-Spal decisiva per Gattuso. La squadra deve dare un segnale, altrimenti paga solo l'allenatore"

Luca Serafini, ai microfoni di Milan Tv, ha parlato così della prossima sfida del Milan contro la Spal, e del futuro di Gattuso: "Dalla partita contro la Spal mi aspetto quello che mi aspettavo contro il Torino, contro il Bologna, contro la Fiorentina e contro il Frosinone. Prima o poi accadrà. A questo punto la partita contro la Spal diventa decisiva anche per Gattuso, se la squadra è vero che sta con lui, deve giocare per lui. Deve capire che se non funziona questa partita, la panchina di Gattuso diventa pericolante. La squadra deve dare un segnale alla società per dividersi le responsabilità, se no paga solo Gattuso”.