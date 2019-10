Serafini: "Non mi preoccupa il bilancio del Milan, Elliott non ha debiti con gli altri"

Luca Serafini, intervenuto a Radio Sportiva, si è espresso in merito alla situazione finanziaria in casa rossonera: "Il bilancio? Non mi preoccupa e non condivido il catastrofismo. Tutti ci siamo dovuti improvvisare commercialisti, ma stiamo parlando di una società che non ha debiti con gli altri, così come sono di Elliott le strategie. Non stanno funzionando i ricavi".