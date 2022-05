Serafini: "Sembra un dogma banale il provarci fino alla fine, ma non lo è"

MilanNews.it

Il giornalista Luca Serafini, noto tifoso rossonero, si è così espresso a MilanTV nel pre Milan-Fiorentina: "Sembra un dogma banale provarci fino in fondo, ma non lo è. Bisogna continuare con il calore, il vapore e il numero di giri del motore uguali a quello che ti hanno portato da due anni ad essere competitivi. È un motivo di grande orgoglio... Non vivevamo certe partite da tanto tempo. Nel finale di una stagione così conta tanto la testa: la squadra c'è, i giocatori ci sono, poi è la testa - come Rebic sul pressing su Marusic - che può fare la differenza".