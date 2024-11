Serafini: "Stagione compromessa in campionato? In questo momento sì"

In merito alla sconfitta del Milan contro il Napoli, Luca Serafini ha spiegato ai microfoni di Milan TV: "Dal punto di vista del punteggo il rimpianto è tutto tra l'1-0 e il 2-0. Se avessimo fatto gol il Napoli non sarebbe potuto rimanere chiuso in difesa. Andare al riposo sul 2-0 invece che sull'1-1 ti cambia il mondo. Poi ad inizio ripresa trovi il gol, ma viene annullato per un ginocchio in fuorigioco".

Stagione compromessa in campionato? In questo momento sì. E' vero però che manca ancora tanto alla fine della stagione, siamo ad un quarto del campionato, ci sono tante partite da giocare, quindi mai dire mai. La classifica del Milan non è positiva anche perchè ha avuto un inizio negativo con due punti in tre partite. Poi c'è stata una buona serie di vittorie, però hai già perso tre partite su nove in campionato".