Serafini su Ibra: "La prestazione contro il Bologna è aggrappata alla sua classe"

In merito alla prestazione di Ibrahimovic contro il Bologna, Luca Serafini ha spiegato a Milan TV: "In questa fase della sua carriera, Ibra deve scegliere le partite da non giocare dall'inizio. La sua prestazione è aggrappata alla sua classe, da fermo ha fatto l'assist a Leao e poi nel finale ha segnato il gol del 4-2, ma si vede che è ancora indietro di condizione. Con il Bologna in 9, Ibra usciva troppo dall'area, io volevo lui e Giroud entrambi in area di rigore pronti a sfruttare i cross degli altri".