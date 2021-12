Serafini: "Theo in calo? Chi torna dal Covid ha bisogno di tempo"

Nel pomeriggio di Sky sport 24 il giornalista Luca Serafini ha parlato del momento di forma di Theo Hernandez dopo la positività al Covid: "Nel sistema di gioco di Pioli anche Theo Hernandez beneficia della presenza di Rebic. Ultimamente anche di Leao, ma in assoluto quello con cui si trova meglio e con cui calcola meglio i tempi di scambio e di inserimento è il croato. Tra l’altro la presenza di Rebic dà anche più spazio a Diaz, che con ibrahimovic evidentemente ha necessità di girare altrove. Theo ha avuto il Covid, e lo ha avuto nello stesso periodo di Diaz. Ora non voglio entrare in discorsi che non conosco ma mi pare ormai acclarato che quando un atleta professionista esce da un periodo di positività poi ha bisogno di un po’ di tempo per tornare a posto. Perché sia Brahim che Theo nelle ultime settimane sono un pochino sfasati rispetto al loro solito rendimento".