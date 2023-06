Serata tra lo sport ed il sociale con il Milan Club "I Capitani": donati 5 defibrillatori

Serata all'insegna del Milanismo e del sociale quella andata in scena ieri a Villa Orchidea, in Sicilia. Un evento organizzato dal Milan Club "I Capitani" di Vittoria, a cui hanno partecipato anche il Milan Club Raddusa, il Milan Club Niscemi ed il Milan Club Paolo Maldini di Comiso, con due ospiti d'eccezione: lo storico capitano del Milan Franco Baresi, vera e propria leggenda, ed il giornalista di Sky Sport, inviato per il Milan, Peppe Di Stefano.

Con la regia di Giorgio Giurdanella, presidente del Milan Club "I Capitani", e la disponibilità degli ospiti, la serata si è svolta in un clima di serenità e gentilezza. Non solo però il piacere di passare insieme una serata a tema Milan, ma l'evento ha avuto anche uno scopo sociale molto importante, con la salute al centro di tutto: grazie all'impegno del Milan Club e dei tanti sponsor sono stati donati 5 defibrillatori (quattro donati dal Milan Club “I Capitani” e uno donato dal Milan Club “Paolo Maldini” di Comiso): a ricevere l’importante strumento “salvavita” sono stati il “C. Filippo Traina”, la Direzione Didattica IV Circolo “Rodari”, il Mercato di Vittoria, l ASD Free Time Center e l’Istituto Statale d’Istruzione “Carducci”.

La serata è proseguita anche con una lotteria, il cui ricavato andrà in beneficenza, che metteva in palio tre maglie del Milan autografate da Franco Baresi in persona. La serata si è conclusa, con piena soddisfazione dei circa 300 tesserati al Milan Club, con il taglio di un'importante torta dedicata a capitan Baresi, con il numero 6 che ha ringraziato di cuore tutti i presenti per l'accoglienza che gli è stata riservata da quando ha messo piede in Sicilia.