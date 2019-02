Serena a MN: "La Lazio è in un momento involutivo, il Milan ha più possibilità di passare il turno"

Aldo Serena, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha detto la sua sulla sfida di Coppa Italia tra Milan e Lazio: "La Lazio è in un momento involutivo, non sta bene in alcuni suoi campioni, è una stagione diverse da quelle precedenti. In questo momento il Milan ha più possibilità di passare il turno perché sta meglio, ma in queste partite anche le squadre che non stanno bene possono fare la giocata eclatante con i suoi campioni. Il Milan deve mantenere alta l'attenzione".