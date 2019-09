Serena a MN: "Sono convinto che Piatek tornerà a segnare, sfortunato contro il Brescia"

Aldo Serena, intervistato da MilanNews.it, ha parlato della situazione relativa a Piatek, ancora alla ricerca del gol perduto: "Il morale per un attaccante è fondamentale. Quando è arrivato al Milan sembrava non aver avvertito la differenza rispetto al Genoa, ha continuato a segnare come nulla fosse, realizzando reti anche difficili e bellissimi. Adesso, con il cambio dell'allenatore e della preparazione atletica, gli va dato un minimo di tempo. Son convinto che, come la squadra migliorerà l'intesa e la condizione atletica, tornerà a segnare. Contro il Brescia è stato anche sfortunato. L'attaccante sa che ci son momenti così, deve superarli, cercando di stare tranquillo".