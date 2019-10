Serena: "Il Milan deve ritrovare autostima"

A parlare dei maggiori temi del momento a TMW Radio, durante Stadio Aperto, è stato l'ex giocatore e opinionista tv Aldo Serena. Ecco le sue parole sul Milan: "I risultati sono deludenti ma possiamo vedere anche qualcosa di buono. E' doveroso vincere contro la Spal, perché poi incontrerà Napoli, Lazio e Juventus. Deve ritrovare autostima. Con la Roma molti errori individuali, segno di un'autostima bassa. Il futuro? Devono prendere dei giocatori di esperienza, che non sono arrivati. Sicuramente per invertire la rotta a gennaio dovrà fare uno sforzo sul mercato. Il miraggio della Champions non c'è più. Deve trovare una squadra che possa essere competitiva, che non deve fare programmi".