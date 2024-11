Serena sulla prova di Camarda: "Ha assorbito alla grande responsabilità e pressione: ha fatto il suo lavoro"

Piano piano, senza pressioni ma cercando di far sbocciare il suo talento, Francesco Camarda si sta ritagliando il suo spazio tra i professionisti. Lo sta facendo con Milan Futuro in Serie C, dove anche per una questione di esperienza di squadra sta facendo leggermente più fatica, ma lo sta facendo soprattutto con la prima squadra con cui ha esordito in Champions League e anche dal primo minuto in campionato nel corso delle ultime tre settimane. Del talento classe 2008 ha parlato Aldo Serena ai microfoni di Tuttosport.

Le parole di Aldo Serena sull'esordio da titolare di Camarda a Cagliari: "Camarda per l'età che ha, ha assorbito alla grande il carico di responsabilità e pressione che gli è arrivato nel momento in cui Fonseca ha scelto lui e non Abraham. Ha cercato di svolgere il compito che gli era stato assegnato e lo ha fatto bene. Il Milan ha deciso di fare una prova a Cagliari e pur non avendo inciso con tiri in porta, Camarda ha fatto il suo lavoro".