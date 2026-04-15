Serginho pensa già alla Juventus: "Contro i bianconeri sarà davvero decisiva per la Champions"

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Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Serginho ha parlato così del prossimo impegno del Milan di Allegri contro l'Hellas Verona, ma non solo. Lo storico terzino brasiliano milanista pensa già alla prossima sfida casalinga contro la Juventus:

"Non credo che il Milan sottovaluterà l'impegno. Soprattutto dopo la sconfitta con l’Udinese, mi aspetto un Milan arrabbiato e concentrato al massimo. Si tratta di una gara da non sbagliare assolutamente perché poi arriverà a San Siro la Juventus. L’incontro con la Juventus sarà assolutamente determinante. In caso di vittoria contro i bianconeri, l’obiettivo sarebbe praticamente raggiunto. Prima però bisogna battere il Verona".