Sergio Conceiçao e i precedenti da allenatore contro la Juventus

Come riporta il sito della Lega Serie A, Sergio Conceiçao, che stasera farà il suo esordio sulla panchina del Milan, ha affrontato due volte la Juventus da allenatore tra tutte le competizioni: alla guida del Porto negli ottavi di finale della Champions League 2020/21 (vittoria 2-1 all’andata in casa e sconfitta 2-3 dopo i tempi supplementari al ritorno in trasferta), in quel caso il club portoghese superò il turno per la regola dei gol in trasferta.

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Data: venerdì 3 gennaio 2025

Ora: 20:00 (orario italiano)

Stadio: Al-Awwal Park, Riyad (Arabia Saudita)

Tv: Canale 5

Web: MilanNews.it