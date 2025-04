Sergio Conceiçao è il peggior allenatore della Serie A per media voto dopo 31 giornate

vedi letture

Di seguito la media voto degli allenatori di Serie A dopo 31 giornate:

1. Simone Inzaghi (Inter) 6.55

2. Antonio Conte (Napoli) 6.53

3. Claudio Ranieri (Roma, dalla 13ª giornata) 6.53

4. Gian Piero Gasperini (Atalanta) 6.44

5. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.37

6. Cesc Fabregas (Como) 6.35

7. Marco Baroni (Lazio) 6.35

8. Patrick Vieira (Genoa, dalla 13ª giornata) 6.29

9. Raffaele Palladino (Fiorentina) 6.24

10. Kosta Runjaic (Udinese) 6.23

11. Paolo Vanoli (Torino) 6.13

12. Eusebio Di Francesco (Venezia) 6.10

13. Marco Giampaolo (Lecce, dalla 13ª giornata) 6.08

14. Davide Nicola (Cagliari) 6.03

15. Roberto D'Aversa (Empoli) 6.02

16. Igor Tudor (Juventus, dalla 30ª giornata) 6.00

17. Cristian Chivu (Parma, dalla 26ª giornata) 5.92

18. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.82

19. Alessandro Nesta (Monza, dalla 1ª alla 17ª giornata e dalla 25ª) 5.81

20. Sergio Conceiçao (Milan, dalla 19ª giornata) 5.79

- - -

SERIE A - 31ª GIORNATA



Genoa - Udinese 1-0

77' Zanoli

Monza - Como 1-3

5' Mota (M), 16' Ikoné (C), 39' Diao (C), 51' Vojvoda (C)

Parma - Inter 2-2

15' Darmian (I), 45' Thuram (I), 60' Bernabé (P), 69' Ondrejka (P)

Milan - Fiorentina 2-2

7' aut. Thiaw (F), 10' Kean (F), 23' Abraham (M), 64' Jovic (M)

Lecce - Venezia 1-1

50' aut. Gallo (V), 65' Baschirotto (L)

Empoli - Cagliari 0-0

Torino - Verona 1-1

64' Sarr (V), 67' Elmas (T)

Atalanta - Lazio 0-1

54' Isaksen

Roma - Juventus 1-1

40' Locatelli (J), 49' Shomurodov (R)

Bologna - Napoli 1-1

18' Anguissa (N), 64' Ndoye (B)

CLASSIFICA

Inter 68

Napoli 65

Atalanta 58

Bologna 57

Juventus 56

Lazio 55

Roma 53

Fiorentina 52

Milan 48

Torino 40

Udinese 40

Genoa 38

Como 33

Verona 31

Cagliari 30

Parma 27

Lecce 26

Empoli 24

Venezia 21

Monza 15

MARCATORI



22 reti: Retegui (Atalanta)

17 reti: Kean (Fiorentina)

14 reti: Thuram (Inter)

13 reti: Lookman (Atalanta)

11 reti: Lukaku (Napoli), Lautaro Martinez (Inter), Orsolini (Bologna) e Dovbyk (Roma)

PROSSIMO TURNO - 32ª GIORNATA



Udinese - Milan (11 aprile, ore 20.45)

Venezia - Monza (12 aprile, ore 15)

Inter - Cagliari (12 aprile, ore 18)

Juventus - Lecce (12 aprile, ore 20.45)

Atalanta - Bologna (13 aprile, ore 12.30)

Verona - Genoa (13 aprile, ore 15)

Fiorentina - Parma (13 aprile, ore 15)

Como - Torino (13 aprile, ore 18)

Lazio - Roma (13 aprile, ore 20.45)

Napoli - Empoli (14 aprile, ore 20.45)