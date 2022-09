Seria A, i risultati delle 15 e la classifica aggiornata: primo punto del Monza

MilanNews.it

Si sono appena concluse le tre gare in programma questo pomeriggio valide per la sesta giornata di Serie A. La notizia del giorno è il primo punto del Monza in questo campionato, nonchè primo storico punto della storia del club in Serie A. I brianzoli hanno fermato il Lecce sull'1-1, andando in vantaggio con Sensi e venendo riacciuffati da Gonzalez. L'Udinese vince in rimonta sul campo del Sassuolo per 1-3: decisive la doppietta di Beto e la rete di Samardzic. I friulani sono ora al quarto posto. Prima vittoria in campionato per il Bologna che rimonta la Fiorentina e vince 2-1.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA:

Napoli 14

Atalanta 14

MILAN 14

Udinese 13

Inter 12

Roma 10*

Torino 10

Juventus 9

Lazio 8

Salernitana 6*

Fiorentina 6

Bologna 6

Sassuolo 6

Verona 5*

Spezia 5

Empoli 4*

Lecce 3

Cremonese 2

Sampdoria 2

Monza 0

*Una partita in meno