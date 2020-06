Serie A: -1; Gazidis-Maldini, summit con Pioli dopo 4 mesi

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Gli Stati Generali del Milan tornano a Milanello. A quattro mesi dall'ultima occasione e per la prima volta dal licenziamento di Boban, l'ad Ivan Gazidis, il dt Paolo Maldini e il ds Ricky Massara si sono ritrovati tutti assieme al centro sportivo rossonero per osservare parte dell'allenamento e parlare con Stefano Pioli. "Una visita di routine in un clima disteso", viene così definita da fonti all'interno del club: Gazidis sarà più presente al fianco della squadra, come aveva promesso settimana scorsa durante il confronto con i senatori. Oggi non c'è stato un discorso alla squadra, a cui l'ad aveva ricordato prima dell'eliminazione in Coppa Italia l'importanza di un posto in Europa. Gazidis, Maldini e Massara domenica seguiranno la squadra a Lecce dove lunedì è prevista la prima gara del Milan in campionato. Nonostante le tensioni registrate nel corso dei mesi per il sempre più probabile arrivo di Rangnick, il rapporto tra Gazidis e Maldini resta molto professionale, come dimostrato dalla gestione comune della trattativa sul taglio degli stipendi per il Coronavirus e dall'acquisto di Pierre Kalulu dal Lione. (ANSA).