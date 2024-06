Serie A 2024/25: scelta la data per il sorteggio del calendario del campionato

Dopo l'Europeo, che terminerà con la finale di Berlino il 14 luglio, le 20 squadre di Serie A rivolgeranno la propria attenzione al prossimo campionato di Serie A, che vedrà l'Inter campione in carica difendere il tricolore numero 20 della sua storia dalla concorrenza agguerrita che gli uomini di Simone Inzaghi troveranno di fronte.

Nelle scorse settimane la Lega Serie A ha dato un primo assaggio di quello che sarà il prossimo campionato, ufficializzandone l'inizio nel fine settimana del 17-18 agosto, proseguendo per tre giornate prima di fermarsi per la prima sosta delicata alle Nazionali che ci sarà nei weekend del 7-8 e 14-15 settembre.

Non è stato invece ancora comunicato quando terminerà la Serie A, che come l'anno scorso dovrebbe riproporre partite durante il periodo natalizio, soluzione pensata per ridurre al massimo i turni infrasettimanali.

Al momento ancora nessuna ufficialità sarebbe arrivata in merito, che comunque dovrebbe essere imminente, ma stando a quanto riportato dai colleghi di Calcio&FInanza l'evento per la data del sorteggio del prossimo campionato di Serie A dovrebbe tenersi giovedì 4 luglio.