Serie A 2025/2026, nessuno ha fatto più punti del Milan di Allegri in trasferta
MilanNews.it
Domenica il Milan giocherà a San Siro contro l'Hellas Verona la sua ultima partita del 2025. Com'è stato il rendimento finora del Diavolo in campionato tra casa e trasferta? Nessuno ha fatto più punti del Diavolo lontano dal Meazza (15 come Inter e Roma). Ecco i numeri nel dettaglio:
IN CASA
Partite giocate: 8
Vittorie: 5
Pareggi: 2
Sconfitte: 1
Gol fatti: 12
Gol subiti: 8
Differenza reti: +4
Puti raccolti: 17
IN TRASFERTA
Partite giocate: 7
Vittorie: 4
Pareggi: 3
Sconfitte: 0
Gol fatti: 12
Gol subiti: 5
Differenza reti: +7
Puti raccolti: 15
Pubblicità
News
Verso il Verona con il diktat Allegri: "Se si ritorna a non prendere gol è più facile vincere le partite"
Va corretto l'approccio alle partite? Allegri: "È una questione di attenzione della fase difensiva. Bisogna tornare ad essere più cattivi"
Allegri accoglie Fullkrug: "È indietro di condizione, ha bisogno di lavorare. In questa settimana gli verrà messo minutaggio"
Le più lette
4 Ceccarini: "L'idea del Milan è quella di mettere in piedi con la Juventus uno scambio Gatti-De Winter"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
Primo Piano
live mnLIVE MN - Allegri: "Leao non sarà convocato: ha questo fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità"
Luca SerafiniIl mercato lo faccia uno solo. In campionato una grande occasione che non va buttata via. Maignan deve firmare. Australia, pericolo scampato
Franco OrdineContro il pregiudizio e la malafede. La rosa del Milan non è da scudetto. Babbo Natale, porta un difensore a Max
Carlo PellegattiL’area torna a riempirsi. Lo “Schiaffo del Montenegro”. In attesa di Dusan. Il “Massimo Sistema” si chiama Milan
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com