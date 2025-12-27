Serie A 2025/2026, nessuno ha fatto più punti del Milan di Allegri in trasferta

Serie A 2025/2026, nessuno ha fatto più punti del Milan di Allegri in trasfertaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:00News
di Enrico Ferrazzi

Domenica il Milan giocherà a San Siro contro l'Hellas Verona la sua ultima partita del 2025. Com'è stato il rendimento finora del Diavolo in campionato tra casa e trasferta? Nessuno ha fatto più punti del Diavolo lontano dal Meazza (15 come Inter e Roma). Ecco i numeri nel dettaglio: 

IN CASA

Partite giocate: 8
Vittorie: 5
Pareggi: 2
Sconfitte: 1
Gol fatti: 12
Gol subiti: 8
Differenza reti: +4
Puti raccolti: 17


IN TRASFERTA

Partite giocate: 7
Vittorie: 4
Pareggi: 3
Sconfitte: 0
Gol fatti: 12
Gol subiti: 5
Differenza reti: +7
Puti raccolti: 15