Serie A, Atalanta-Cremonese 1-1: Milan ancora in testa alla classifica

Finisce in parità il lunch match di questa domenica di Serie A, la Cremonese blocca l'Atalanta sull'1-1. Partita tirata al Gewiss Stadium, con il punteggio che si sblocca solo nella ripresa: al 74' Demiral porta in vantaggio la Dea, pareggia subito al 79' Valeri. Un punto a testa, con l'Atalanta quindi che non torna in testa in solitaria. Questa la classifica aggiornata dopo i match di ieri:

Milan14

Napoli 14

Atalanta 14

Inter 12