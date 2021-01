Serie A, c'è l'idea di posticipare il pagamento degli stipendi ai calciatori

Torna d'attualità il tema pagamento degli stipendi ai calciatori. La Serie A infatti, sta pensando di posticipare gli esborsi che deve ai calciatori a causa della crisi dovuto al Coronavirus, tutto ciò per far prendere una boccata d'ossigeno ai conti dei vari club. Come riportato dal Corriere della Sera, ieri si è tenuta una riunione informale fra i Presidenti per un aggiornamento sulla trattativa con i private equity (la firma con la cordata Cvc-Advent-Fsi avverrà a fine mese), in cui i club hanno chiesto al Presidente della Lega, Paolo Dal Pino, di iniziare un dialogo con la FIGC.

Si è parlato anche della possibilità di posticipare il pagamento degli stipendi delle ultime mensilità del 2020 fissato al 16 febbraio. Nello specifico le società hanno chiesto di rinviare di altri 2 mesi la scadenza. Fra gli obiettivi dei club di Serie A, c'è anche quello di un dialogo con il Governo per posticipare il versamento dei contributi, non solo di gennaio e febbraio, ma anche di marzo. Ci saranno ulteriori sviluppi.