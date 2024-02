Serie A, classifica aggiornata: la Fiorentina a 7 punti dalla Champions

Due le partite giocate alle 15 della domenica, entrambe terminare 1-1. Da una parte il derby toscano tra Empoli e Fiorentina, dall'altra la sfida salvezza tra Udinese e Cagliari. La Viola, che non riesce più a vincere, ora è distante sette punti dal quarto posto occupato da Atalanta e Bologna in coabitazione. In zona salvezza l'Empoli continua la striscia di risultati utili mentre nè Udinese nè Cagliari traggono qualcosa di buono dal pareggio ottenuto questo pomeriggio.

La classifica aggiornata

Inter 63 punti (24 partite giocate)

Juventus 54 (25)

Milan 52 (24)

Atalanta 45 (24)

Bologna 45 (25)

Fiorentina 38 (25)

Roma 38 (24)

Lazio 37 (24)

Torino 36 (24)

Napoli 36 (24)

Monza 30 (24)

Genoa 30 (25)

Lecce 24 (25)

Udinese 23 (25)

Frosinone 23 (24)

Empoli 22 (25)

Sassuolo 20 (24)

Hellas Verona 20 (25)

Cagliari 19 (25)

Salernitana 13 (25)