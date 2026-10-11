Serie A, la classifica aggiornata. Oggi possibili cambiamenti al vertice

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Oggi alle 07:24News
di Manuel Del Vecchio

Questa la classifica aggiornata di Serie A quando è ancora in corso il sesto turno del campionato. Oggi in campo anche il Milan, ma non solo.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 16 (6)
Roma 13 (5)
Lazio 13 (5)
Cagliari 12 (4)
Milan 11 (5)
Napoli 10 (6)
Juventus 10 (5)
Como 10 (5)
Frosinone 10 (6)
Sassuolo 7 (5)
Lecce 6 (5)
Atalanta 6 (5)
Udinese 4 (5)
Torino 4 (5)
Parma 4 (6)
Monza 4 (5)
Genoa 4 (6)
Fiorentina 4 (6)
Bologna 2 (5)
Venezia 0 (5)

SERIE A, LE PARTITE DI OGGI
Como-Roma 12.30
Lazio-Monza 15.00
Lecce-Bologna 15.00
Sassuolo-Milan 18.00 DAZN-Sky
Cagliari-Juventus 20.45