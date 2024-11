Serie A, classifiche a confronto dopo dodici giornate di campionato

Classifiche a confronto dopo dodici giornate di Serie A. Il più otto fatto segnare dalla Lazio grazie alla vittoria di ieri con il Monza è il picco più alto dopo quasi un terzo di campionato. Chi però sta andando molto peggio sono proprio i brianzoli: un anno fa erano orientati verso le posizioni d'Europa, con diciassette punti, mentre ora ne hanno solo otto, meno nove rispetto appunto a una stagione fa.

Nel mezzo ci sono Fiorentina, Atalanta, Udinese ed Empoli, che hanno migliorato decisamente il proprio score con cinque punti. Viola e nerazzurri sono le sorprese di questo inizio di stagione - con la Lazio, appunto - e i balbettii delle big sembrano potere aprire il vaso di Pandora e sperare di arrivare fino in fondo. Serve comunque una media di (almeno) due punti a partita, perché probabilmente lo Scudetto si vincerà intorno agli 85 punti. Male sia l'Inter, con -6, ma anche la Juventus che ha perso 5 punti per strada come il Milan (che però ha una partita in meno). Male anche Lecce e, ovviamente, Roma.

Di seguito il dato delle 20 squadre di Serie A.

Napoli 26 (+5 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 10 giornate)

Inter 25 (-6)

Atalanta 25 (+5)

Fiorentina 25 (+5)

Lazio 25 (+8)

Juventus 24 (-5)

*Milan 18 (-5)

*Bologna 18 (=)

Udinese 16 (+5)

Empoli 15 (+5)

Torino 14 (-2)

Roma 13 (-5)

Parma 12 (in Serie B)

Hellas Verona 12 (+4)

Como 10 (in Serie B)

Cagliari 10 (+3)

Genoa 10 (+1)

Lecce 9 (-5)

Monza 8 (-9)

Venezia 8 (in Serie B)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime dodici giornate della Serie A 2023/24