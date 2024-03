Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha dieci punti in più di un anno fa

vedi letture

La 29esima giornata di Serie A è andata in archivio e come da tradizione mettiamo a confronto il rendimento delle squadre del massimo campionato italiano tra questa e la passata stagione. Con il punto ottenuto nella sfida al Napoli che sa di passaggio di consegne, l'Inter rimane grande dominatrice di questa speciale graduatoria e mantiene un +25 nel differenziale. Le inseguitrici più vicine sono lontanissime: il Bologna spicca con +11, bene anche il Milan che è l'unica altra squadra di Serie A ad aver migliorato di almeno 10 punti la propria stagione passata.

Guardando al lato opposto, nessuno si avvicina neanche lontanamente al rendimento in negativo dei campioni d'Italia in carica: sono ben 29 i punti in meno fatti da questo Napoli rispetto a quello di Spalletti della passata stagione, uno a partita di media. Molto male anche la Lazio, che condivide un poco appagante -15 con il fanalino di coda Salernitana. Spiccano, per così dire, anche il Sassuolo con -14 e l'Udinese con -12.

Riflessione conclusiva sulle difficoltà recenti della Juventus di Allegri: confrontando questa stagione con la scorsa, ed escludendo la penalizzazione dal conteggio, il rendimento delle due squadre è perfettamente identico: 59 punti contro 59.

SERIE A 2022/23-2023/24: LE CLASSIFICHE A CONFRONTO

Inter 76 punti (+25 punti rispetto alla 29^ giornata del 2022/23)

Milan 62 (+10)

Juventus 59 (=)**

Bologna 54 (+11)

Roma 51 (-2)

Atalanta 47 (-1)*

Napoli 45 (-29)

Fiorentina 43 (+3)*

Lazio 43 (-15)

Monza 42 (+7)

Torino 41 (+3)

Genoa 34 (in Serie B)

Lecce 28 (+1)

Udinese 27 (-12)

Hellas Verona 26 (+4)

Cagliari 26 (in Serie B)

Empoli 25 (-7)

Frosinone 24 (in Serie B)

Sassuolo 23 (-14)

Salernitana 14 (-15)

* una partita in meno

** confronto che non tiene conto della squalifica comminata alla Juventus nella scorsa stagione