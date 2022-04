Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha due punti in più di un anno fa

Fonte: tuttomercatoweb.com

Classifiche a confronto dopo 32 giornate di Serie A. Rispetto alla scorsa stagione saldo leggermente positivo per Milan e Napoli. L'Inter, virtualmente prima in classifica dopo l'ultimo turno, viaggia con nove punti in meno rispetto alla scorsa stagione. In positivo, incredibile il cammino della Fiorentina di Vincenzo Italiano: lo scorso anno dopo 32 giornate aveva 30 punti, oggi 53. In negativo spicca l'Atalanta: la squadra di Gasperini in campionato è crollata, -13. Ecco il dato delle 20 di Serie A.

Milan 68 (+2 punti rispetto alla Serie A 2020/21 dopo 32 giornate)

*Inter 66 (-9)

Napoli 66 (+3)

Juventus 62 (-3)

Roma 57 (+2)

Lazio 55 (-4)

*Fiorentina 53 (+23)

*Atalanta 51 (-13)

Sassuolo 46 (-3)

Hellas Verona 45 (+4)

*Torino 39 (+8)

**Udinese 36 (+3)

Empoli 34 (in Serie B)

**Bologna 34 (=)

Spezia 33 (=)

*Sampdoria 29 (-10)

Cagliari 25 (-3)

*Venezia 22 (in Serie B)

Genoa 22 (-11)

**Salernitana 16 (in Serie B)

*Una partita in meno: confronto calcolato con le prime 31 giornate della Serie A 2020/21

**Due partite in meno: confronto calcolato con le prime 30 giornate della Serie A 2020/21