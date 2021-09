Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha gli stessi punti di un anno fa

Classifiche a confronto dopo sei giornate di Serie A. Rispetto alla scorsa stagione il Napoli capolista, ancora a punteggio pieno, ha sei punti in più. Il Milan di Pioli viaggia con la stessa media punti della scorsa stagione, meglio invece l'Inter di Simone Inzaghi in questo avvio rispetto a quella di Antonio Conte. Saldo negativo per la Juventus, nonostante le ultime due vittorie consecutive. Più 1 per entrambe le romane, ecco il dato.

Napoli 18 punti (+6 punti rispetto alla Serie A 2020/21 dopo 6 giornate)

Milan 16 (=)

Inter 14 (+3)

Roma 12 (+1)

Fiorentina 12 (+5)

Lazio 11 (+1)

Atalanta 11 (-1)

Empoli 9 (in Serie B)

Juventus 8 (-4)

Bologna 8 (+2)

Torino 8 (+4)

Sassuolo 7 (-7)

Udinese 7 (+4)

Hellas Verona 5 (-6)

Sampdoria 5 (-5)

Genoa 5 (=)

Spezia 4 (-1)

Venezia 4 (in Serie B)

Cagliari 2 (-5)

Salernitana 1 (in Serie B)