Serie A, classifiche a confronto: Milan +9, che balzi di Roma e Como. Dramma Viola
di Francesco Finulli

"Tutto scorre", diceva uno dei primi filosofi della cultura antica: la sensazione è che sia così anche nel mondo del calcio e in Serie A. Se si va a mettere a confronto la classifica di quest'anno con quella dell'anno scorso dopo 13 giornate, emergono sì alcuni punti di contatto ma anche tante e grosse differenze. La più evidente riguarda proprio il Milan: ieri dopo 13 giornate, ottavo con 19 punti dopo aver pareggiato 0-0 con la Juventus; oggi primo con 28 punti, dopo aver battuto in serie Inter e Lazio.

Di seguito si riporta la classifica di Serie A con il confronto a livello di punti con l'anno scorso, dopo 13 turni

Milan 28 punti (+9 rispetto alla Serie A 2024/25 dopo tredici giornate)

Napoli 28 (-1)

Inter 27 (-1)

Roma 27 (+14)

Como 24 (+14)

Bologna 24 (+3)

Juventus 23 (-2)

Lazio 18 (-10)

Udinese 18 (+1)

Sassuolo 17 (in Serie B)

Cremonese 17 (in Serie B)

Atalanta 16 (-12)

Torino 14 (-1)

Lecce 13 (+1)

Cagliari 11 (=)

Genoa 11 (=)

Parma 11 (-1)

Pisa 10 (in Serie B)

Fiorentina 6 (-22)

Hellas Verona 6 (-6)