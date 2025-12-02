Serie A, classifiche a confronto: Milan +9, che balzi di Roma e Como. Dramma Viola
"Tutto scorre", diceva uno dei primi filosofi della cultura antica: la sensazione è che sia così anche nel mondo del calcio e in Serie A. Se si va a mettere a confronto la classifica di quest'anno con quella dell'anno scorso dopo 13 giornate, emergono sì alcuni punti di contatto ma anche tante e grosse differenze. La più evidente riguarda proprio il Milan: ieri dopo 13 giornate, ottavo con 19 punti dopo aver pareggiato 0-0 con la Juventus; oggi primo con 28 punti, dopo aver battuto in serie Inter e Lazio.
Di seguito si riporta la classifica di Serie A con il confronto a livello di punti con l'anno scorso, dopo 13 turni:
Milan 28 punti (+9 rispetto alla Serie A 2024/25 dopo tredici giornate)
Napoli 28 (-1)
Inter 27 (-1)
Roma 27 (+14)
Como 24 (+14)
Bologna 24 (+3)
Juventus 23 (-2)
Lazio 18 (-10)
Udinese 18 (+1)
Sassuolo 17 (in Serie B)
Cremonese 17 (in Serie B)
Atalanta 16 (-12)
Torino 14 (-1)
Lecce 13 (+1)
Cagliari 11 (=)
Genoa 11 (=)
Parma 11 (-1)
Pisa 10 (in Serie B)
Fiorentina 6 (-22)
Hellas Verona 6 (-6)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan