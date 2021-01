Serie A, classifiche a confronto: Milan a +18 rispetto a un anno fa

Il girone d’andata di Serie A 2020/2021 si è concluso (a parte Juventus-Napoli da recuperare). Dunque, i primi bilanci vanno fatti. Rispetto a un anno fa, la squadra che in Serie A è migliorata di più, è il Milan, dato che ha 43 punti. I rossoneri hanno ben 18 punti in più rispetto alla passata stagione. Altri grandi miglioramenti sono stati fatti dal Sassuolo 30 (+11), dal Napoli 34 (+10) e dalla Sampdoria 26 (+7). Fra le squadre che invece hanno peggiorato di più, troviamo il Cagliari 14 (-15) e il Parma 13 (-15), seguite dal Torino 14 (-13). Anche la Juventus non se la passa bene dato che è a -12 rispetto a un anno fa. Anche l’Inter ha peggiorato il rendimento. La squadra di Antonio Conte ha 5 punti in meno.