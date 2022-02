Serie A, classifiche a confronto: Milan in pari rispetto a un anno fa

Classifiche a confronto rispetto alla scorsa stagione. Il Milan tiene il passo: i rossoneri, che fin qui hanno giocato 26 partite, hanno gli stessi punti della stessa stagione. Frena l'Inter, con una partita in meno: a 25 gare giocate, un anno fa Conte aveva cinque punti in più di Inzaghi. Male la Juventus, -8 rispetto a Pirlo, ma il dato più negativo in assoluto resta quello del Genoa a -12. Da segnalare anche la Roma, meno nove, e a questo punto l'Atalanta con un -5. Clamoroso in positivo il +17 della Fiorentina, molto bene anche il Toro a più nove. Di seguito il dato delle venti squadre di Serie A.

Milan 56 punti (= rispetto alla Serie A 2020/21 dopo 26 giornate)

*Inter 54 (-5)

Napoli 54(+7)

Juventus 47 (-8)

*Atalanta 44 (-5)

Lazio 43 (-1)

*Fiorentina 42 (+17)

Roma 41 (-9)

Hellas Verona 37 (-1)

*Torino 33 (+9)

Sassuolo 33 (-3)

Empoli 31 (in Serie B)

*Bologna 31 (+3)

Sampdoria 26 (-6)

Spezia 26 (=)

**Udinese 25 (-3)

*Venezia 22 (in Serie B)

Cagliari 22 (=)

Genoa 16 (-12)

**Salernitana 14 (in Serie B)

*Una partita in meno: confronto calcolato con le prime 25 giornate della Serie A 2020/21

**Due partite in meno: confronto calcolato con le prime 24 giornate della Serie A 2020/21