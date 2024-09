Serie A: colpo dell'Udinese contro il Como: Brenner regala i 3 punti ai friulani, Cutrone sbaglia un rigore

Continua a stupire l'Udinese che, grazie a un gol di Brenner vince questa sera in casa contro il Como e vola in testa alla classifica con Juve, Inter e Torino. Male la squadra di Fabregas, con un punto in tre partite e l'amarezza di aver sciupato nel finale, l'occasione di pareggiare la partita con un rigore sbagliato dall'ex rossonero Cutrone.

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 7

Juventus 7

Torino 7

Udinese 7

Verona 6

Napoli 6

Empoli 5

Lazio 4

Parma 4

Genoa 4

Fiorentina 3

Atalanta 3

Lecce 3

Milan 2

Monza 2

Cagliari 2

Roma 2

Bologna 2

Venezia 1

Como 1