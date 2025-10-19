Serie A, Como-Juventus finisce 2-0: Paz e Kempf decisivi

MilanNews.it
Oggi alle 14:37News
di Manuel Del Vecchio

L'anticipo delle 12.30 della domenica di Serie A vede il Como battere la Juventus per 2-0 grazie alle reti di Kempf e Nico Paz per un risultato che ai lariani mancava da più di 70 anni. Padroni di casa subito avanti con Kempf che approfitta di un errore di Kalulu su uno schema da angolo e battere Di Gregorio.

Nella ripresa la chiude Paz al termine di un contropiede fulmineo: il giocatore argentino ha superato Cambiaso con una finta a rientrare ed ha trovato il gol con un sinistro a giro davvero delizioso. Continua il periodo difficile di Tudor sulla panchina bianconera.