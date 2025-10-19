Serie A, Como-Juventus finisce 2-0: Paz e Kempf decisivi
MilanNews.it
L'anticipo delle 12.30 della domenica di Serie A vede il Como battere la Juventus per 2-0 grazie alle reti di Kempf e Nico Paz per un risultato che ai lariani mancava da più di 70 anni. Padroni di casa subito avanti con Kempf che approfitta di un errore di Kalulu su uno schema da angolo e battere Di Gregorio.
Nella ripresa la chiude Paz al termine di un contropiede fulmineo: il giocatore argentino ha superato Cambiaso con una finta a rientrare ed ha trovato il gol con un sinistro a giro davvero delizioso. Continua il periodo difficile di Tudor sulla panchina bianconera.
Pubblicità
News
Cosa hanno in comune Allegri e Pioli? Calamai: "Un disperato bisogno di fare punti, anche se per obiettivi diversi"
Una strage. Le colpe di Nazionali, Milan e giocatori. Ecco a chi si aggrappa Allegri...di Andrea Longoni
Le più lette
2 LIVE MN - Verso Milan-Fiorentina: Leao in campo dal 1'. Loftus in dubbio, pronto Saele da trequartista
13/10 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Primo Piano
live mnLIVE MN - Verso Milan-Fiorentina: Leao in campo dal 1'. Loftus in dubbio, pronto Saele da trequartista
Luca SerafiniGli infortuni in Nazionale sono colpa dei club. Allegri, adesso fantasia e coraggio. Quanto costa e quanto pesa la maglia. Con la Fiorentina cori, bandiere e striscioni. Autogol di Teocoli
Franco OrdineIbra, pensaci tu a Pochettino. La rosa corta è un vero guaio. A gennaio servirà altro mercato
De Siervo: "Milan-Como a Perth? Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com