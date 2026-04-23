Serie A, date e orari della 36^ giornata: Milan-Atalanta domenica 10 maggio alle 20.45
La Lega Calcio Serie A ha comunicato date e orari delle gare della 36^ giornata di Serie A: il Milan di Max Allegri sarà impegnato domenica 10 maggio alle 20.45 a San Sro contro l'Atalanta. La partita sarà trasmessa in diretta a DAZN.
Questo iI programma completo della 36^ giornata di campionato:
08/05/2026 Venerdi 20.45 Torino - Sassuolo DAZN/SKY
09/05/2026 Sabato 15.00 Cagliari - Udinese DAZN
09/05/2026 Sabato 18.00 Lazio - Inter DAZN
09/05/2026 Sabato 20.45 Lecce - Juventus DAZN/SKY
10/05/2026 Domenica 12.30 Verona - Como DAZN
10/05/2026 Domenica 15.00 Cremonese - Pisa DAZN
10/05/2026 Domenica 15.00 Fiorentina - Genoa DAZN
10/05/2026 Domenica 18.00 Parma - Roma DAZN/SKY
10/05/2026 Domenica 20.45 Milan - Atalanta DAZN
11/05/2026 Lunedì 20.45 Napoli - Bologna DAZN
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