Serie A, di Francesco non ci sta: "Non si può giocare con il mercato ancora aperto"

Il tecnico del Venezia, Eusebio di Francesco, al termine della sfida persa contro il Torino di Vanoli ha parlato così in conferenza stampa. Per i lagunari è stato fatale il gol di Saul Coco al termine di una prova giocata alla pari dai suoi.

"Abbiamo fatto cose belle, una situazione su calcio d'angolo stupenda sulla quale Milinkovic Savic si è superato. La partita andava sullo 0-0, nonostante abbiamo avuto nel secondo tempo una serie di contropiede pericolosissimi. Aggiungo che, per noi come per tutti ed anche per il Torino, non è rispettoso giocare con il mercato aperto, non può esistere. Non si può giocare alle 18.30 nel giorno in cui il mercato chiude a mezzanotte. I miei ragazzi sono stati eccellenti, ma così capiranno che in Serie A non si può sbagliare nulla".